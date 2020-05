Bei Wirecard kam es am Donnerstag zu einem Insider-Deal.Der CEO des Zahlungsdienstleisters Wirecard, Markus Braun, hat 2,5 Millionen Euro in die Hand genommen, um Aktien des DAX-Konzerns zu kaufen.90,38 Euro legte er pro Wirecard-Aktie auf den Tisch, was bedeutet, dass 27.661 Wirecard-Anteile den Besitzer wechselten.Der Zukauf könnte als kursstützende Maßnahme, nachdem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...