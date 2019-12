Im Sommer 2017 hatten wir uns im Musterdepot von MPC Capital getrennt, da uns die Gewinnziele der Gesellschaft recht ambitioniert erschienen. Damit ist uns der große Kurseinbruch im Jahr 2018 erspart geblieben, der vor allem daraus resultierte, dass sich mehrere Wachstumsinitiativen nicht in dem erhofften Umfang realisieren ließen, was das Ergebnis stark belastet hat. Mittlerweile könnte MPC das Tal der Tränen aber durchschritten haben.

MPC Capital ist als Asset Manager fokussiert auf die Bereiche Real Estate (Assets under Management: 2,1 Mrd. Euro), Shipping (1,4 Mrd. Euro) und Infrastructure (0,3 Mrd. Euro). Das Unternehmen befindet sich in einer großen Transformation: Früher wurden Projekte vor allem in Form von geschlossenen Fonds an Privatanleger vermarktet, inzwischen konzipiert das Unternehmen Lösungen ...

