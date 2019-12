Der GBC-Analyst Matthias Greiffenberger hat mit den tick-TS-Vorständen Gerd Goetz und Mattias Hocke sowie mit Ingo Hillen, Vorstand der sino AG, über die bevorstehende Reduzierung der sino-Beteiligung an tick-TS gesprochen.

GBC: Herr Hillen, könnten Sie uns die Hintergründe der Veräußerung von rund 12,4% der Anteile an der tick Trading Software AG erläutern?Ingo Hillen: Die sino AG ist ein Gründungsgesellschafter der tick-TS und wir wollen auch nach dem jetzt angestrebten Verkauf einer der größten Aktionäre der tick-TS bleiben. Wir wollen die sehr erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit noch lange fortsetzen; sino hat gerade erst das neue Release des sino MX-PRO präsentiert und wird kurzfristig eine neue APP vorstellen - beides wurde in bewährter Kooperation mit der tick-TS entwickelt.GBC: Wie wirkt sich die geplante Transaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung zwischen der sino AG und der tick Trading Software AG aus?Ingo Hillen: Gar nicht (lacht). Im Ernst: Die sino und ich haben die tick-TS vor 17 Jahren mitgegründet, für die sino ist die tick-TS ein sehr wichtiger Lieferant und Kooperationspartner und wir wissen, dass wir ein großer Kunde der tick-TS sind und beabsichtigen, das auch zu bleiben.GBC: Haben Sie schon geplant. in welchem Umfang über den Markt verkauft wird und in wieweit Private Placements genutzt werden um größere Positionen umzuplatzieren?Ingo Hillen: Ich bin da entspannt, es ist durchaus eine Option, die Stücke z.B. erst nach der Hauptversammlung und Auszahlung der Dividende von voraussichtlich 1,62 Euro pro Aktie zu veräußern. Es haben sich allerdings auch schon mehrere Investoren bei uns gemeldet.GBC: Herr Goetz, ...

