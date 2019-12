München (ots) - Im Februar meldet sich die Hitserie "The Walking Dead" auch in Deutschland aus der internationalen Winterpause zurück. Noch immer sind Daryl Dixon (Norman Reedus) und Co. auf der Hut vor den Flüsterern. Können die Überlebenden der Zombie-Apokalypse den übermächtigen Feind besiegen?FOX präsentiert den zweiten Teil der 10. Staffel "The Walking Dead" ab 24. Februar immer montags um 21.00 Uhr als exklusive Deutschlandpremiere.Kontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055610/100838762