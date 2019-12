Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Bertrandt nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 50 auf 55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) sei bei dem Entwicklungsdienstleister stärker als erwartet zurückgegangen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine schnelle Erholung sei nicht zu erwarten, zumal der Preisdruck anhalten sollte. Das höhere Kursziel begründete Glowa damit, dass er nun Schätzungen für das Geschäftsjahr 2020/21 in seinem Bewertungsmodell berücksichtige./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 08:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 08:23 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-12-16/12:57

ISIN: DE0005232805