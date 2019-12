(Trendbrief) - Das klare Votum der Briten zugunsten der Brexit-Befürworter führte an den europäischen Aktienmärkten am vergangenen Freitag zunächst zu einem Freudensprung, da mit der Wahl ein bedeutender Unsicherheitsfaktor eliminiert wurde. Von unserer 14 Hauptbarometern erreichten am Freitag acht Indizes neue Jahreshochs oder sogar historische Verlaufs-hochs. Allerdings konnten...

Den vollständigen Artikel lesen ...