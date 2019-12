Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hella vor Zahlen zum zweiten Geschäftsqquartal von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers dürften seine positive Einschätzung der Aktie bestätigen, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität (bereinigte Ebit-Marge) des Scheinwerfer-Herstellers sollte bei 8,2 Prozent und damit deutlich über der Zielspanne des Unternehmens (6,5 bis 7,5) liegen./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-12-16/13:33

ISIN: DE000A13SX22