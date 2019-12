Die Gründe für den seit August letzten Jahres anhaltenden starken Anstieg des Palladiumpreises sind bekannt: Palladium ist ein hochaktives Edelmetall und wird vorrangig in Fahrzeugkatalysatoren von Benzinmotoren zur Abgasreinigung eingesetzt. Palladium wandelt dabei die Schadstoffe, die im Verbrennungsmotor entstehen, in Kohlendioxid und Wasserdampf um.Da die Einführung von Elektroautomobilen mit dem Rückgang von Dieselfahrzeugen derzeit nicht Schritt hält, erlebt der Benzinmotor eine kleine Renaissance. Hinzu kommen zudem die immer strengeren Abgasnormen in großen Märkten wie China und den USA, was die Nachfrage nach Katalysatoren weiter anheizt.

