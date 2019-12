Munsbach (www.fondscheck.de) - Das Börsenjahr 2019 wird trotz aller Unkenrufe als eines der besten in die jüngere Geschichte eingehen, so die Experten von ETHENEA.Zu einer noch Ende 2018 eingepreisten globalen Rezession sei es nicht gekommen. Stattdessen sei die Weltwirtschaft trotz des andauernden Handelsstreits, aber mit tatkräftiger Unterstützung der Notenbanken, auf dem vielzitierten Pfad des so genannten "muddle through" gewandert. Die weltweiten Kapitalmärkte hätten so selbst ohne steigende Unternehmensgewinne die Kursverluste aus 2018 wettmachen können und auch die Bewertungen seien wieder auf das Niveau der Vorjahre gestiegen. "Die entscheidende Frage ist, inwieweit sich diese Entwicklung auch für 2020 fortschreiben lässt, beziehungsweise, was notwendig ist, um die Divergenz zwischen den Wachstumsschätzungen der Ökonomen und den Bewertungen von Risikoanlagen aufzulösen", sage Michael Blümke, Portfolio Manager von ETHENEA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...