Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zum Jahresende hin hat der Markt noch mal deutlich an Fahrt gewonnen. Ist das schon ein gutes Omen für das neue Jahr? Es hatte in 2019 zwar einige Achterbahnfahrten mit zwischenzeitlichen Schock-Momenten gegeben, aber unter dem Strich war es ein gutes Aktienjahr. Kann das 2020 munter so weitergehen, nachdem einige Dauer-Baustellen sich zuletzt deutlich aufgehellt hatten? Marktkenner Stefan Scharffetter von der Baader Bank bespricht die Möglichkeiten für 2020 im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.