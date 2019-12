Als ich heute früh den offiziellen Hashtag "Time For Action" der Welktlimakonferenz in Madrid las, hatte ich einen kurzen Lachanfall. Aktiv waren die Politiker nämlich nur durch ihre Anreise aus allen Ecken der Welt. Die Ergebnisse zeigen mehr eine "Time For Inaction", die nichts als heiße Luft, leere Kilometer und unnötiges CO2 produzierte. Das Format halte ich für deutlich überholt (Videokonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...