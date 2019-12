Wie bereits zuvor berichtet, strebt Yamana Gold (CA98462Y1007) eine Neuausrichtung seiner Dividendenpolitik an. Heute veröffentlichte das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung Details zur neuen Dividendenpolitik.Zunächst teilt Yamana Gold mit, dass die Dividende um 25 % auf 5 Cent jährlich angehoben wird. Dies gilt ab dem 1. Quartal 2020. Dieser Erhöhung folgt einem Anstieg der Dividende im 3. Quartal 2019 um 100 %. Damit ergibt sich eine Dividendenerhöhung vom 3. Quartal 2019 bis zum 1. Quartal 2020 um 125 %.Neue Cashreserve für DividendennachhaltigkeitDiese beiden Erhöhungen sind dabei Teil eines graduellen Ansatzes, die Dividendenpolitik besser in Einklang mit den Cash-Reserven des Unternehmens zu bringen. Diese Cash-Reserven werden von einem zunehmenden freien Cashflow gespeist. Hinzu kommen Zuflüsse aus erfolgreich abgeschlossenen Initiativen, unproduktive Vermögenswerte zu monetarisieren.

