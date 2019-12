SRH AlsterResearch AG: SNP SE - Neues Niveau nach Erfolgsmeldungen und fulminantem Q3 [Update / Kaufen / Kursziel: EUR 59,00] DGAP-News: SRH AlsterResearch AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Research Update SRH AlsterResearch AG: SNP SE - Neues Niveau nach Erfolgsmeldungen und fulminantem Q3 [Update / Kaufen / Kursziel: EUR 59,00] 16.12.2019 / 15:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. (Heidelberg/Hamburg) Das Hamburger Researchhaus SRH AlsterResearch AG veröffentlichte im Rahmen der Q3-Berichterstattung der SNP Schneider-Neureither & Partner SE mit Sitz in Heidelberg ein Research-Update. Das auf IT-Transformationen spezialisierte Unternehmen habe eine Trendwende bezüglich der Gewinnentwicklung gezeigt. Zudem berichteten die Heidelberger strategische Fortschritte. So konnten namhafte Partner akquiriert werden, darunter Google und IBM, die bei SAP S/4HANA-Projekten künftig auf SNP-Software zurückgreifen. Zudem wurde ein bedeutendes S/4HANA-Vorzeigeprojekt vom Automobilzulieferer Mahle gewonnen. Analyst Alexander Zienkowicz sieht die Voraussetzungen dafür gegeben, einen nachhaltigen Profitabilitätszuwachs durch das zügige Greifen der Partnervertriebsstrategie zu erreichen. Ein höheres Margenniveau durch Verschiebung der Umsatzgewichte rechtfertige eine Kurszielanhebung auf EUR 59,00. Bekräftigt wurde die Empfehlung "Kaufen". Die vollständige Studie ist unter folgendem Link verfügbar (Bitte beachten Sie Hinweise und Disclaimer am Ende des Dokuments): https://www.alsterresearch.com/download/1345/ Über SRH AlsterResearch AG: AlsterResearch konzentriert sich auf Equity Research. Aktuell werden mehr als 70 verschiedene Aktien gecovert, der Großteil als Partner in einem Research Joint-Venture mit der Norddeutschen Landesbank. Das gemeinsame Portfolio umfasst mehr als 200 deutsche und internationale Werte. Zusätzlich verhilft AlsterResearch kleineren Unternehmen zu einer verbesserten Wahrnehmung am Kapitalmarkt und sucht für institutionelle Investoren kontinuierlich spannende und erfolgversprechende Investitionsmöglichkeiten, speziell aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. Diese werden regelmäßig im Rahmen von Investorenkonferenzen in Deutschland sowie im europäischen Ausland präsentiert. 16.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 937341 16.12.2019 AXC0233 2019-12-16/15:31