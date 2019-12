Die Danaher Corp. [WKN: 866197], ein global tätiges Beteiligungsunternehmen mit weltweit mehr als 20 operativ tätigen Tochterfirmen aus den Bereichen Diagnostik, Biowissenschaften, Umwelt- und Anwendungslösungen, hat vor, sich von ihrer Dentalsparte zu trennen.Nachdem diese unter Envista Holdings [WKN: A2PN69] bereits separat an die Börse gebracht worden waren, hielt man noch 80,6% an dem Unternehmen. Daraufhin bot man diese Anteile den eigen Aktionären zum Tausch gegen Danaher-Aktien an. Und das mit großem Erfolg, wie Danaher heute mitteilen konnte...-? Hier den Artikel weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...