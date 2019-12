Mainz (ots) - Montag, 23. Dezember, 19.20 UhrErstausstrahlungIn "Das Geheimnis der Meister" erforscht 3sat die berühmtesten Werke der niederländischen Künstler - von der Renaissance bis zur Moderne. Am Montag, 23. Dezember 2019, 19.20 Uhr, geht es um Piet Mondrian (Erstausstrahlung).Eine kleine Expertengruppe geht den Umständen der Entstehung niederländischer Meisterwerke und ihrer Machart nach, recherchiert zu den Hintergründen und bildet die Werke originalgetreu nach. Bei Piet Mondrians "Victory Boogie Woogie" stößt sie mit ihrem Verfahren erstmals an ihre Grenzen: Die bunten Klebestreifen auf Mondrians "Victory Boogie Woogie", dem berühmtesten Bild der niederländischen Moderne, haben es in sich. Mit originalen Klebestreifen aus einem New Yorker Krämerladen verzweifeln die Kunstdetektive immer wieder und spüren so auf faszinierende Weise der Dynamik dieses Meisterwerks nach.Piet Mondrians (1872 bis 1944) Farben und seine Formensprache sind seit Jahrzehnten überall präsent. Die blauen, roten und gelben Quadrate und Streifen zieren Tassen, Kleider, Möbel und Servietten. An "Victory Boogie Woogie" hat Mondrian bis kurz vor seinem Tod zwei Jahre lang in New York gearbeitet, wo er künstlerisch neue Wege beschritt: Es gibt keine Linien mehr, nur noch Blöcke, nur noch Flächen. Sein letztes und berühmtestes Werk konnte er nicht mehr vollenden.Am Samstag, 21. Dezember 2019, wiederholt 3sat die Folgen zu Rembrandt (1.20 Uhr) und Vermeer (1.50 Uhr), ab Donnerstag, 2. Januar 2020, täglich um 19.20 Uhr, die Folgen zu Bosch, Appel (Freitag, 3. Januar 2020) und Van Gogh (Samstag, 4. Januar 2020).Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deMehr Information zur Sendung unter https://kurz.zdf.de/F5e2tu/Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasgeheimnisdermeister3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4470798