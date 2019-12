Beijing (ots/PRNewswire) - Ein Nachrichten- und Videobericht von China.org.cn zu "We bring the Live Baseball Game to YOU!" in Südkorea:Videomoderatorin Laura Zheng präsentiert den Nutzern ein 5G-Baseballspiel im Munhak Baseballstadion.Moderatorin Laura Zheng: Hallo, ich bin Laura Zheng. Baseball ist eine der beliebtesten Sportarten hier in Südkorea. Wie Sie sehen, sind die Fans super aufgeregt, heute hier zu sein. Wir können das Spiel nicht nur live hier im Stadion verfolgen, sondern jedes Spiel auch auf unseren 5G-Handy miterleben.Moderatorin Laura Zheng: Mit einer 5G-basierten Livestreaming-App können Benutzer Echtzeit-Baseball-Videoclips aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, - von der Homebase, der First Base, der Third Base und dem Outfield - um die Bewegungen der Spieler zu sehen, die in der Fernsehberichterstattung nicht zu sehen sind. Der Service "LG Uplus' Pro Baseball" umfasst eine Multi-Screen-Übertragung und "AR Dimensional Relay." Dies ermöglicht es dem den Benutzern, Echtzeit-Grafiküberlagerungen mit Ballkurven und Spielerstatistiken anzusehen. Die innovativste Funktion ist vielleicht die der Wiederholungen, denn so muss man sich keine Sorgen mehr machen, einen der aufregendsten Momente zu verpassen. Südkoreanische Baseballfans werden dank der Mehrwinkel-HD-Videos, die mit Unterstützung von 5G auf ihre Mobiltelefone gestreamt werden, nie einen Schlag verpassen. Die hohe Geschwindigkeit und geringe Latenzzeit von 5G ermöglicht es Benutzern, Live-Videoclips aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, was dem Live-Sport ein völlig neues, immersives Erlebnis beschert.Video - https://www.youtube.com/watch?v=uejE-p1W_KoPressekontakt:Yan Xiaoqing+86-10-8882-830416545869@qq.comOriginal-Content von: China.org.cn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137002/4470791