Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Ado Properties wieder. Der deutsche Wohnimmobilienkonzern will seinen Großaktionär Adler Real Estate übernehmen. Bei den Verkäufen steht Wirecard auf dem ersten Platz. CEO Markus Braun hat auf Twitter verkündet, dass Wirecard 2019 ein unglaubliches Jahr hatte und dies ein guter Indikator für ein sehr starkes Jahr 2020 sei.