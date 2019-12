Kuwait-Stadt, Kuwait (ots/PRNewswire) - China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec" oder das "Unternehmen") (HKEX: 386; SSE: 600028; NYSE: SNP) hat den Hauptblock des Raffinerieprojekts Al-Zour in Kuwait fertig gestellt. Es ist die größte Raffinerie im Nahen Osten, die Kuwait zum größten Reinöl-produzierenden Land in der Region mit einer jährlichen Kapazität von 3.150 Tonnen macht.Baubeginn für das Raffinerieprojekt Al-Zour was im Oktober 2015. Es ist die neueste Errungenschaft in der Kooperation zwischen China und Kuwait und hält den Rekord als weltgrößtes Einzelbauprojekt aller Zeiten. Fast 500 Unternehmen aus 50 Ländern und Regionen waren an dem Projekt beteiligt. Der Kapitaleinsatz für die Großraffinerie belief sich auf 1,39 Mrd. USD. Sie produziert vor allem Benzin, Diesel und Kerosin nach Euro 5-Abgasnorm.Sinopec Luoyang Engineering war einer der Generalunternehmer des Raffinerieprojekts Al-Zour. Die Zusammenarbeit mit den globalen Partnern und der Datenaustausch funktionierten über ein kollaboratives Arbeitssystem und virtuelle Designs, um die 15 Raffinerieanlagen einschließlich der Wasserstoffentschwefelungsanlage zu errichten.Materialien wurden lokal beschafft, was sich positiv auf die verarbeitenden Industrien in Kuwait und die Wirtschaftsentwicklung ausgewirkt und zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen hat.Usama Ali, Projektmanager der Raffinerie Al-Zour, bezeichnete Sinopec als "verlässlichen, professionellen und hart arbeitenden Partner" und hofft, dass sich Sinopec an weiteren Projekten in Kuwait beteiligen wird.Die Raffinerie Al-Zour wird hochqualitativen Reinkraftstoff mit hohem Mehrwert für den globalen Markt produzieren. Sie ist auch ein neuer Meilenstein für Kuwait mit Blick auf den wirtschaftlichen Umbau des Landes.In seiner 60-jährigen Geschichte hat Sinopec Luoyang Engineering insgesamt 4.300 mittlere bis große Bauprojekte abgewickelt und im In- und Ausland 1.061 Patente erworben.Sinopec ist der unabhängigen Innovation verpflichtet und besitzt verschiedene weltweit führende Technologien und Lösungen in den Bereichen Ölraffination, Ethylen, aromatischer Kohlenwasserstoff und die Leistungskompetenz zum Bau von Raffinerien mit einer Produktionsleistung von mehreren 10 Millionen Tonnen, Ethylenanlagen mit einer Produktionsleistung von mehreren Millionen Tonnen und Anlagen für aromatischer Kohlenwasserstoffe mit einer Produktionsleistung von mehreren Millionen Tonnen.2016 nahm Sinopecs erstes ausländisches Projekt (die Yanbu Aramco Sinopec Refining Company in Saudi-Arabien) offiziell den Betrieb auf. Ein Jahr später war Sinopec mit der Modernisierung der Atyrau-Raffinerie in Kasachstan fertig.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.sinopecgroup.com/group/en/Informationen zu Sinopec Corp.Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Gaskonzerne in China. Das Kerngeschäft des Unternehmens erstreckt sich auf die Exploration, Produktion, den Transport und Verkauf von Erdöl und Erdgas, Petrochemie- und Kohlechemieprodukten, synthetischen Fasern, Düngemittel und anderen chemischen Produkten sowie weiteren Gütern und Technologien. Darüber hinaus betätigt sich Sinopec in der Erforschung, Entwicklung und Anwendung von Energietechnologien.Mit seinem Unternehmensleitbild "Fueling Beautiful Life" setzt sich Sinopec für wert- und innovationsorientierte Entwicklung, integrierte Ressourcenzuteilung, offene Kooperation sowie grünes und kohlenstoffarmes Wachstum ein, um einen weltweit führenden Energie- und Chemiekonzern aufzubauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055304/SinopecMiddle_East_Refinery.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpgPressekontakt:Yang Ziya+86-10-5960-8600sinopecgroup@brunswichgroup.comOriginal-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76523/4470834