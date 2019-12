Geschenke für die Anleger Rund eine Woche vor Heiligabend sieht es am deutschen Aktienmarkt nach einem fröhlichen Fest aus. Der DAX notiert am Montag rund 0,7 Prozent im Plus und klettert somit auf etwa 13.370 Punkte. Damit bleibt das bisherige Jahreshoch vom vergangenen Freitag bei 13.423 Punkten in Reichweite. Auch die Allzeit-Bestmarke bei 13.559 Punkten liegt noch in Sichtweite. Varta und BioNTech im Fokus Eine der in Stuttgart meistgehandelten Werte am Montag ist die Varta-Aktie. Mit einem ...

