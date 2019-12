Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Knoten in Geist und Körper durch Atmen lösen mit Yoga Lehrerausbildung und Retreats in Indien und NepalShwaasa hat für das Jahr 2020 seine 200-stündigen Yogalehrerausbildungsprogramme und verschiedene wohltuende Yogaretreats in Harihar, Bangalore und anderen yogischen Destinationen wie Rishikesh und Nepal als seinen Ashram erklärt.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, bitte hier klicken: https://www.multivu.com/players/uk/8661451-shwaasa-yoga-teacher-training-india-nepal/.Shwaasa ermutigt die Menschen auf der ganzen Welt, ihr persönliches Bewusstsein zu vertiefen und transformative Kräfte zu erfahren, um ein gesundes Leben zu führen. Der Aschram und die damit verbundenen Programme wurden von Shwaasa Guru, Swami Vachananand gegründet, der beabsichtigte, das Geheimnis zu einem glücklicheren Leben zu verraten. Der sorgfältig gestaltete Lehrplan der Schule führt Yogis auf den Weg der Wiederentdeckung und gibt ihnen die Werkzeuge, den Raum und die Freiheit durch die traditionellen Yoga- Praktiken und -Techniken.Ein einzigartiges 200-stündiges Programm und verschiedene Arten von Retreats bieten Yogis lebensverändernde, einflussreiche Erfahrungen, die zu mehr Klarheit in ihrem Leben führen werden. Der Kurs enthält spirituelle Übungen und beginnt mit einer schönen heiligen Zeremonie, um Körper und Geist zu verbinden. Das spirituell fokussierte Team aus äußerst erfahrenen Ausbildern setzt seine Erfahrungen und sein Wissen ein, um das spirituelle, mentale und physische Wachstum der Teilnehmer zu verbessern. Seit fast 8 Jahren werden den Teilnehmern die authentischen Programme, ausgezeichnete Erfahrungen, nahrhaftes und gesundes Essen sowie hübsch dekorierte Unterkünfte im Ashram-Stil mit einer sauberen Umgebung angeboten.Die fromm fokussierte Organisation basiert auf den Grundlagen des Glaubens, des persönlichen Wachstums, des Respekts und einer tiefen Verbindung zu den Wurzeln, die Jahrtausende zurückreichen. Shwaasa bietet seinen Schülern eine ideale Umgebung, um zu erfahren, wie Yoga ihr Leben gestalten kann, indem es den Geist verfeinert, die Seele erhebt und den Körper leichter und gesünder macht.Informationen zu ShwaasaShaawsa, mit seiner ruhigen und friedlichen Umgebung, wird von einem wahren Meister geleitet, der in Karnataka geboren und aufgewachsen ist. Swami Vachanananand nannte diesen Ashram 'Shwaasa', was von 'Shwaas' inspiriert ist und Atem bedeutet. Es ist ein ausgezeichneter Ort für Yogaschüler, die Praxis des Yoga und des yogischen Lebensstils kennenzulernen. Neben den Yoga Alliance Yogalehrerausbildungsprogrammen bietet Shwaasa auch Firmenretreats, einwöchige Retreats, spirituelle Retreats, Yoga-Therapie-Retreats und andere Feste und Veranstaltungen auf der ganzen Welt.Video - https://www.youtube.com/watch?v=A_xTxT5iL58Pressekontakt:Manmohan Singh, +917060060954, info@shwaasa.orgOriginal-Content von: Shwaasa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139681/4470860