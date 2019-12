VW will zusammen mit dem Katar-Staatsfonds QIA eine Flotte selbstfahrender Elektrobusse aufbauen. Ziel des Projekts 'Qatar Mobility' sei es, den Verkehr in der Nahost-Metropole in ein nachhaltiges und zugleich wirtschaftliches Modell zu überführen. Volkswagen will zusammen mit dem Staatsfonds QIA des Golf-Emirats und VW-Großaktionärs Katar eine Flotte selbstfahrender Elektrobusse aufbauen. Konzernchef Herbert Diess und QIA-Chef Mansur bin Ibrahim Al-Mahmud unterschrieben am Samstag (14. Dezember ...

