Berlin (ots) - "In einigen Regionen Deutschlands dauert es ein dreiviertel Jahr, bis die Stelle einer Pflegefachkraft neu besetzt werden kann. Die fehlende Sicherstellung bekommen die Pflegebedürftigen, die Pflegekräfte und die Einrichtungen zu spüren. Höchste Zeit, dass die Politik sich über die Umsetzung ihres an sich guten Gesetzes Gedanken macht. Hoffentlich wird jetzt endlich der Flaschenhals in den betroffenen Botschaften beseitigt, damit wir vom Reden ins Tun kommen." Mit diesen Worten kommentiert Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), das heutige Spitzengespräch zur Fachkräftezuwanderung im Bundeskanzleramt.Denn im Kosovo, auf den Philippinen und in Mexiko sitzen Tausende von Pflegekräften auf gepackten Koffern und möchten gerne nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, so Meurer. Doch sie warten meist mehr als ein Jahr, bevor sie überhaupt einen Termin in den Botschaften bekommen, um erstmal einen Antrag zu stellen. "Warum hat Bundesaußenminister Maas nicht längst das Personal in seinen Botschaften aufstockt?", fragt der bpa-Präsident."Wir können uns solche bürokratischen Girlanden angesichts des Versorgungsnotstands in Deutschland schlichtweg nicht mehr leisten", sagt Meurer und ergänzt: "Wir brauchen ganz dringend Pflegekräfte aus dem Ausland, weil wir die Versorgung pflegebedürftiger Menschen aufgrund der demografischen Entwicklung trotz Rekordzahlen in der Altenpflegeausbildung nicht mehr flächendeckend ermöglichen können."Die kürzlich von Bundesminister Spahn und Ministerpräsident Hans angekündigte Agentur, die sich künftig um Anträge für Visa, Berufsanerkennung und Arbeitserlaubnis kümmern soll, damit Pflegekräfte aus dem Ausland binnen sechs Monaten in Deutschland arbeiten können, werde deshalb vom bpa ausdrücklich begrüßt. Meurer: "Alle Maßnahmen, die die Zuwanderung von Pflegekräften beschleunigen, sind willkommen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/4470890