Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Kaufempfehlung "buy" für die Aktien der heimischen OMV bestätigt. Auch das Kursziel von 60,00 Euro belassen sie nach einem Update ihres Prognosemodels für den Öl- und Gaskonzern unverändert.

Die Analysten haben in ihre Prognose-Anpassung eine Rücknahme der Gaspreisschätzungen eingearbeitet. Die niedrigeren Gaspreise dürften aber durch gesteigerte Produktion und die Dividenden der Raffinerie Ruwais ausgeglichen werden, schreibt der RCB-Analyst Oleg Galbur in einer Analyse.

Am Montag notierten OMV-Aktien an der Wiener Börse im Späthandel mit einem Plus von 0,88 Prozent bei 50,50 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/ste

AFA0049 2019-12-16/17:07

ISIN: AT0000743059