Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die IMMOFINANZ (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) hat einen weiteren Schritt zur Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur gesetzt und eine langfristige Refinanzierung über EUR 120 Mio. für die Vienna Twin Towers am Standort myhive am Wienerberg abgeschlossen, so die IMMOFINANZ AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...