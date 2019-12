Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe passt ihre Vertriebsstruktur der weiter steigenden Nachfrage an, so die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Fokus steht dabei ein engmaschiges Kompetenz- und Partnernetzwerk, das für die Kunden eine optimale Betreuung und effiziente technische Unterstützung mit kurzen Wegen gewährleistet. Der LED-Industriedienstleister reagiert damit auf die allgemein positive Marktentwicklung für Light as a Service und stellt die Weichen für weiteres Unternehmenswachstum. ...

