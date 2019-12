Patrik Gilli wird Chief Financial Officer der Bellevue Group EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Personalie Patrik Gilli wird Chief Financial Officer der Bellevue Group 16.12.2019 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Küsnacht, 16. Dezember 2019 Patrik Gilli wird Chief Financial Officer der Bellevue Group Patrik Gilli wurde vom Verwaltungsrat per sofort zum neuen Chief Financial Officer der Bellevue Group ernannt. Seine bisherige Funktion als CFO der Bank am Bellevue wird er bis zum Abschluss des angekündigten Verkaufs weiter ausführen. Michael Hutter, seit März 2019 Group-CFO ad interim, wird in einer neuen Schlüsselfunktion die Gruppe weiterhin unterstützen. Patrik Gilli, dipl. Wirtschaftsprüfer, verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und war vor seiner Tätigkeit für die Bank am Bellevue sechs Jahre als CFO bei Rothschild Trust und davor drei Jahre als stellvertretender CFO bei der Rothschild Bank in Zürich tätig. Seit Anfang 2019 agiert Patrik Gilli als CFO der Bank am Bellevue und hat in den vergangenen Monaten massgeblich zum erfolgreichen Verkauf der Bank beigetragen. Er wird die Transaktion als CFO der Bank bis zum Abschluss betreuen, um die reibungslose Übergabe sicherzustellen. André Rüegg, CEO der Bellevue Group, zur Veränderung in der Gruppenleitung: «Als ausgewiesener und versierter Finanzexperte wird Patrik Gilli die weitere Entwicklung der Bellevue Group als Boutique für innovative Anlagelösungen mitgestalten. Michael Hutter danke ich im Namen der Gruppenleitung für seine Unterstützung und freue mich, dass wir weiterhin von seiner Erfahrung und Expertise profitieren können.» Wichtige Termine: 3. März 2020: Publikation Jahresabschluss 2019 Kontakt Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Investor Relations: André Rüegg, Patrik Gilli Telefon +41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch Bellevue Group Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungsboutique, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund 120 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und Wealth Management sowie Privatmarktanlagen aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, und auf weitere Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank verfügt über ein erstklassiges Spektrum von Vermögens- und Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden. Adbodmer AG ist spezialisiert auf die Entwicklung, Vermittlung und Betreuung von Direktbeteiligungen mit einem Fokus auf mittelständische Unternehmen der DACH-Region und agiert als Brückenbauer zwischen Unternehmen mit Wachstumsperspektiven und einer exklusiven Investorengruppe. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 937415 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 937415 16.12.2019 CET/CEST ISIN CH0028422100 AXC0279 2019-12-16/17:40