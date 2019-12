Österreichische Staatsanleihen haben am Montag im Späthandel behauptet tendiert. Die Kurse und Renditen der wichtigsten Benchmark-Anleihen zeigten sich kaum verändert zum Vortag. Auch deutsche Anleihen notierten gut gehalten.Nachdem die am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone keine Impulse brachten, wirkten sich auch die am Nachmittag veröffentlichten US-Wirtschaftsindikatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...