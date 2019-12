Der Gründer von Corestate Capital will sich von dem Großteil seiner Beteiligung an dem Immobilien-Unternehmen trennen. Ralph Winter wolle drei Millionen Aktien verkaufen, was einem Anteil von 14,1 Prozent entspreche, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Luxemburg mit. Er biete Papiere in einer Privatplatzierung institutionellen Investoren an.

Seit er in die USA umgesiedelt sei, gelte sein Anlagefokus ganz US-amerikanischen Unternehmen, sagte Winter laut Mitteilung. Sein Anteil an Corestate Capital schrumpfe nun auf weniger als zwei Prozent. Er verpflichte sich, diesen mindestens für sechs weitere Monate zu behalten./stw/jha/

