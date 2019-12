FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat einen guten Start in die Woche erwischt. Bereits den zweiten Tag in Folge stieg der DAX auf Jahreshoch, damit dürfte die Jahresendrally endgültig gestartet sein. Die Nachrichtenlage dünnt mit Blick auf Weihnachten und den nahenden Jahreswechsel langsam aus. Am Freitag findet nochmals der große Verfalltermin an der Terminbörse Eurex statt, nach dem guten Jahresverlauf sollte von dieser Seite kein Störfeuer kommen. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 13.408 Zählern.

Konsolidierung im Immobiliensektor

Die Konsolidierung unter den Immobilienunternehmen an der Börse geht weiter. Ado Properties kauft sich über Aktientausch bei Adler Real Estate ein, was die eigene Aktie belastete. Denn nicht alle Aktionäre sind mit dem Deal glücklich, wollten sie doch mit Ado ein Unternehmen, das hauptsächlich in Berlin tätig ist. Zudem steigt Ado bei Consus ein, hier wird eine hohe Prämie gezahlt. Während die Aktie von Ado Properties 8,4 Prozent in den Keller fiel, legte Adler Real Estate um 6,5 Prozent zu, Consus gingen 23,6 Prozent höher aus dem Handel.

Die Aktie von Cropenergies gehörte 2019 zu den Top-Performern, innerhalb eines Jahres verdoppelte sich der Wert. Der Ausblick wurde nach einer Anhebung im August und Oktober bereits das dritte Mal in diesem Jahr nach oben gesetzt. Die Preisentwicklung und gute Nachfrage nach Bioethanol liefern den Grund für den Erfolg. Für die Aktie geht es um 8 Prozent auf 10,06 Euro nach oben.

Isra Vision gaben nach Zahlenausweis um 5,1 Prozent nach. Für das neue Geschäftsjahr 2019/20 gab der Anbieter industrieller Bildverarbeitung und Oberflächeninspektion einen etwas gedämpften Ausblick.

Scout24 kommt mit dem im Sommer gestarteten Verkaufprozess von AutoScout24 gut voran. Nun bestätigte das Unternehmen, dass es sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit verschiedenen Bietern befindet. Für die Aktie geht es um gut 5,5 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 71,2 (Vortag: 106,1 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,02 (Vortag: 5,03) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.407,66 +0,94% +26,98% DAX-Future 13.409,50 +1,04% +26,96% XDAX 13.408,73 +0,81% +26,73% MDAX 28.254,40 +1,73% +30,88% TecDAX 3.087,19 +1,24% +26,00% SDAX 12.594,93 +1,15% +32,45% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,94 -34 ===

December 16, 2019 12:00 ET (17:00 GMT)

