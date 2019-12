Ab 1. Januar 2020 sollen die Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und BMW unter eine neue Dachgesellschaft gestellt und restrukturiert werden. Ob alle Share-Now-Standorte überleben ist ungewiss. Im Februar 2019 startete das Joint-Venture Your Now von Daimler und BMW. Inzwischen haben die beiden Autobauer ihre vormals konkurrierenden Teilbereiche aggregiert und gemeinschaftlich verfügbar gemacht. Dennoch schien dem aufmerksamen Beobachter eine Zerteilung des Joint-Ventures in fünf unabhängige Bereiche als da waren Free Now, Share Now, Park Now, Charge Now und Reach Now durchaus etwas ...

