FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte starteten freundlich in die Woche. Die Bestätigung des "Phase-1-Handelsdeals" zwischen den USA und China am Wochenende sorgte weiter für Erleichterung. Während der DAX bereits den 2. Tag in Folge ein Jahreshoch markierte, schloss der breit aufgestellte Stoxx-Europe-600 auf einem Allzeithoch. Damit dürfte nach einer bisher starken Jahresperformance die Jahresendrally gestartet sein. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 13.408 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 1,1 Prozent auf 3.773 Zähler nach oben. Auf den Anleihen lag leichter Abgabedruck, der Euro notierte bei 1,1140 Dollar.

Industrie in der Eurozone enttäuscht weiter

Aus China kamen bereits am Wochenende überraschend gute Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel. Beide Datenreihen legten trotz des im November noch laufenden Handelskonflikts mit den USA deutlicher zu. Die Produktionsdaten aus China lassen auf eine Bodenbildung bei den Rohstoffpreisen hoffen, sagte ein Händler. Entsprechend sprangen Glencore um 4,6 Prozent nach oben, der Roh- und Grundstoffindex stieg um 1,9 Prozent.

Die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich fielen derweil durchwachsen aus, während in Deutschland der Index für das verarbeitende Gewerbe enttäuschte. Das Wachstum in der Eurozone ist derweil im Dezember schwach geblieben. Das vierte Quartal 2019 fiel damit so miserabel aus wie seit dem Ende der Krise in der zweiten Jahreshälfte 2013 nicht mehr. Das Wachstum in der US-Wirtschaft beschleunigte sich im Dezember dagegen.

Immobiliensektor mit Konsolidierung im Blick

Die Konsolidierung unter den Immobilienunternehmen am deutschen Aktienmarkt geht weiter. Ado Properties kauft sich über Aktientausch bei Adler Real Estate ein, was die eigene Aktie belastete. Denn nicht alle Aktionäre sind mit dem Deal glücklich, wollten sie doch mit Ado ein Unternehmen, das hauptsächlich in Berlin tätig ist. Zudem steigt Ado bei Consus ein, hier wird eine hohe Prämie gezahlt. Während die Aktie von Ado Properties 8,4 Prozent in den Keller fiel, legte Adler Real Estate um 6,5 Prozent zu, Consus gingen 23,6 Prozent höher aus dem Handel.

Die Halbjahreszahlen von Sports Direct lieferten den Startschuss für eine Hausse der Aktie, für sie ging es um 31 Prozent auf 472 Pence nach oben. Im ersten Halbjahr verdoppelte der britische Händler von Sportartikeln seinen Vorsteuergewinn. Erste Zeichen der Besserung sehen zum Beispiel die Analysten von AJ Bells durch die Geschäfte mit Designer-Kleidung. "Höhere Margen und eine besser diversifizierte Produktbasis sollten dazu beitragen, die Bilanz zu verbessern", hieß es von einem anderen Marktteilnehmer.

Wenig Freude hatten dieses Jahr die Aktionäre von Voestalpine, für die Aktie ging es um 0,6 Prozent nach unten. Wertberichtungen verhageln dem österreichischen Stahlkonzern die Jahresbilanz 2019/20. Nach der Gewinnwarnung im November wird das EBITDA auf 1,2 Milliarden Euro nach zuletzt 1,3 Milliarden gesenkt. Zudem wird die Dividende auf 1,10 Euro gekürzt.

Electrolux mit Gewinnwarnung

Positiv wurden die Umsatzzahlen für das Fiskaljahr 2019 und damit auch die neuen Daten zum vierten Quartal von H&M gesehen. Für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben. Leicht positiv für Airbus (plus 3,4 Prozent) werten Händler, dass Konkurrent Boeing nach dem 737-Max-Debakel weiter ausgebremst wird. Die US-Aufsicht FAA will ein klares Signal ihrer Unabhängigkeit senden und die Zulassung der Maschine genauer und länger prüfen.

Um 10,5 Prozent brachen die B-Aktien von Electrolux nach einer Gewinnwarnung ein. Die Umstrukturierung in Amerika schleppt sich bei dem schwedischen Haushaltsgerätehersteller länger als erwartet hin. Anders als geplant muss eine zweite Fabrik in den USA ein halbes Jahr länger betrieben werden.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.772,74 +41,67 +1,1% +25,7% Stoxx-50 3.410,80 +46,80 +1,4% +23,6% Stoxx-600 417,75 +5,73 +1,4% +23,7% XETRA-DAX 13.407,66 +124,94 +0,9% +27,0% FTSE-100 London 7.519,05 +165,61 +2,3% +9,3% CAC-40 Paris 5.991,66 +72,64 +1,2% +26,7% AEX Amsterdam 610,67 +7,82 +1,3% +25,2% ATHEX-20 Athen 2.220,05 -23,26 -1,0% +38,0% BEL-20 Bruessel 3.977,89 +41,79 +1,1% +22,6% BUX Budapest 45.603,92 -156,23 -0,3% +16,5% OMXH-25 Helsinki 4.135,04 +35,18 +0,9% +12,2% ISE NAT. 30 Istanbul 135.507,36 +684,37 +0,5% +18,5% OMXC-20 Kopenhagen 1.140,69 +21,66 +1,9% +27,9% PSI 20 Lissabon 5.203,38 +17,71 +0,3% +10,4% IBEX-35 Madrid 9.680,60 +116,90 +1,2% +13,4% FTSE-MIB Mailand 23.524,76 +195,43 +0,8% +27,3% RTS Moskau 1.517,16 +15,74 +1,0% +42,3% OBX Oslo 834,07 +4,40 +0,5% +12,8% PX Prag 1.100,02 +6,61 +0,6% +11,5% OMXS-30 Stockholm 1.787,66 +17,54 +1,0% +26,9% WIG-20 Warschau 2.112,93 +6,42 +0,3% -7,2% ATX Wien 3.199,99 +31,93 +1,0% +15,2% SMI Zuerich 10.541,67 +112,40 +1,1% +25,1% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:41 Uhr Fr., 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1142 +0,13% 1,1149 1,1122 -2,8% EUR/JPY 122,15 +0,35% 121,96 121,49 -2,9% EUR/CHF 1,0961 +0,11% 1,0955 1,0936 -2,6% EUR/GBP 0,8359 +0,20% 0,8321 0,8341 -7,1% USD/JPY 109,63 +0,25% 109,39 109,23 -0,0% GBP/USD 1,3327 -0,12% 1,3401 1,3330 +4,4% USD/CNH (Offshore) 6,9918 -0,19% 7,0005 7,0229 +1,8% Bitcoin BTC/USD 7.079,26 -0,42% 7.056,76 7.262,26 +90,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,17 60,07 +0,2% 0,10 +24,1% Brent/ICE 65,40 65,22 +0,3% 0,18 +18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.474,68 1.475,90 -0,1% -1,23 +15,0% Silber (Spot) 17,01 16,93 +0,5% +0,08 +9,8% Platin (Spot) 927,75 928,25 -0,1% -0,50 +16,5% Kupfer-Future 2,81 2,78 +1,2% +0,03 +5,8% ===

