Schon beim Börsengang an der NASDAQ berichtete ich hier auf sharedeals.de sehr kritisch über Peloton Interactive (WKN: A2PR0M). Denn viele Anleger sahen und sehen in Peloton wohl die "Apple der Fitnessbranche", was mir übertrieben scheint.

Allerdings muss man den IPO bisher als durchaus erfolgreich einstufen. Zwar tauchte die Aktie, wie seinerzeit von mir in Aussicht gestellt, nach der Erstnotiz an der NASDAQ, zunächst deutlich ab. So verzeichneten die noch zu 29 US-Dollar emittierten Aktien bis Ende Oktober Kursverluste in Höhe von mehr als -27%. Seitdem ging es jedoch, auch unterstützt durch die Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen, stetig nach oben.

So führte die Kursrally die Aktie schließlich, ausgehend vom gerade genannten Allzeittief, auf knapp 37 US-Dollar, was wiederum Kursgewinnen von knapp +75% entsprach. Insofern kann man heute wohl auch noch nicht abschließend beurteilen, ob ich mit meiner seinerzeit sehr kritischen Einschätzung richtig liege oder nicht. Allerdings bekam ich in meiner Kritik an Peloton Interactive zuletzt prominente Unterstützung...

