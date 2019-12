Die Standard Chartered Analysten schreiben in einer Notiz, dass die Wachstumsdaten per November in China die Markterwartungen übertroffen haben. Das Wachstum der Industrieproduktion (IP) stieg von 4,7% im Oktober auf 6,2% YoY. Dies ist zum Teil auf saisonale Faktoren zurückzuführen. Wichtige Zitate "Wir gehen davon aus, dass die Regierung ein Wachstumsziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...