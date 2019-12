Der Euro hat sich am Montag im späten US-Devisengeschäft kaum noch bewegt. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1147 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungshandels. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1146 (Freitag: 1,1174) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8972 (0,8949) Euro gekostet.

Damit war der Euro noch deutlich von seinem Niveau zum Wochenschluss entfernt. Am Freitag hatte er vom Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien profitiert und war zum US-Dollar auf einen viermonatigen Höchststand gestiegen. Ein geordneter Brexit rückt nun in greifbare Nähe. Der Euro konnte die Gewinne aber nicht halten.

Die Finanzmärkte reagierten kaum auf mehrere neue Konjunkturdaten, allen voran den vom Forschungsunternehmen Markit erhobenen Einkaufsmanagerindex, eine Unternehmensumfrage. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone stagnierte im Dezember auf niedrigem Niveau, in der angeschlagenen Industrie trübte sich die Lage weiter ein. Experten hatten mit einer leichten Aufhellung gerechnet./bek/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0310 2019-12-16/20:54