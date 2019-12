Stuttgart (ots) - Einen Tag nach dem glanzlosen Ende des Welt-Klimagipfels in Madrid hat die deutsche Politik gezeigt, dass man durchaus ernst machen kann mit dem Klimaschutz - wenn man es will. Unterhändler von Bund und Ländern haben sich auf substanzielle Verbesserung des schwarz-roten Klimapakets verständigt. Die überarbeiteten Pläne mögen noch immer nicht dem entsprechen, was Fachleute für notwendig erachten, um den Treibhausgas-Ausstoß hierzulande massiv zu senken. Aber sie gehen klar in diese Richtung.



