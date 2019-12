Monument Re gab heute bekannt, dass sie ein geschlossenes Portfolio von Lebensversicherungen von Curalia OVV, einer belgischen Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit, erworben hat. Das Portfolio geht in die Monument Assurance Belgium NV über, die belgische Trägergesellschaft der Monument Re Group. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Die Transaktion von Curalia stellt die zwölfte Akquisition von Monument Re in Europa dar. Die Geschäftsbedingungen der Policen bleiben unverändert.

Über Curalia OVV

Curalia OVV ist eine von der Belgischen Nationalbank zugelassene belgische Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit.

Über Monument Re und Monument Assurance Belgium

Monument Re ist eine Lebensrückversicherungs- und Lebensversicherungs-Holdinggesellschaft mit Vertretungen in Bermuda, Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Guernsey sowie Niederlassungen in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. Monument Re ist als Rückversicherer und Erwerber anlagenintensiver Portfolios in Europa tätig. Mit dieser Strategie möchte Monument Re im Rahmen seiner Risikobereitschaft durch Vermögenswerte gesicherte Risiken eingehen und diese Geschäfte oder Portfolios effizient führen.

Monument Re Limited steht unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority.

Monument Assurance Belgium ist Teil der Monument Re Group und als geschlossener Buchkonsolidierer von Lebensversicherungsportfolios in Belgien unter der Aufsicht der Belgischen Nationalbank tätig.

Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie bitte www.monumentregroup.com oder wenden Sie sich an Manfred Maske, CEO, info@monumentregroup.com, +1 441 400 9300.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191216005799/de/

Contacts:

Manfred Maske, CEO

info@monumentregroup.com

+1 441 400 9300.