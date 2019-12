Stuart Gleichenhaus wird als interimistischer Finanzvorstand tätig sein, Suche nach permanenter Nachfolge läuft derzeit; Dustin Finer zum Chief Administrative Officer bestellt

Covetrus (NASDAQ: CVET),?ein weltweit agierendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der Tiergesundheit, teilte heute mit, dass Stuart B. Gleichenhaus mit Wirkung vom 16. Dezember 2019 zum interimistischen Finanzvorstand bestellt wurde. Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass Dustin Finer zum Chief Administrative Officer befördert wurde.

Christine T. Komola gibt mit Wirkung vom 16. Dezember 2019 ihre Stelle als Executive Vice President und Finanzvorstand auf. Komola wird einen Monat lang eine Beraterrolle übernehmen, um einen reibungslosen Wechsel während den Jahresabschlussarbeiten des Unternehmens sicherzustellen.

Gleichenhaus ist eine versierte Führungskraft mit nahezu 40 Jahren operativer und finanzieller Erfahrung in über einem Dutzend öffentlicher und privater Unternehmen, darunter einige globale Ausgliederungstransaktionen in diversen Branchen. Zuletzt war er als Senior Managing Director in dem Office of the CFO Solutions Practice bei FTI Consulting tätig, wo er für Fusionen und Integrationen sowie Ausgliederungstransaktionen verantwortlich war.

Finer stieß Anfang Herbst dieses Jahres als Personalvorsitzender zu Covetrus, nachdem er über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg eine erfolgreiche Karriere in mehreren Rollen in den Bereichen Personal, Verwaltung und interne Abläufe bei Tivo, Rovi und MySpace hatte. In seiner erweiterten Rolle wird Finer die Verantwortung für die Abteilungen Informationstechnologie und Recht übernehmen sowie alle Aspekte des globalen Personalmanagements des Unternehmens leiten.

Covetrus behält eine Führungskräftevermittlung und hat die offizielle Suche nach einem permanenten Finanzvorstand gestartet.

Covetrus hat heute zudem seine am 12. November 2019 abgegebene Finanzprognose für 2019 bestätigt.

Über Covetrus

Covetrus ist ein weltweit agierendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für die Tiergesundheitsbranche, das sich dafür einsetzt, seine Partner in der Tiermedizin bei der Verbesserung ihrer Behandlungs- und Finanzergebnisse zu unterstützen. Wir kombinieren Produkte, Dienstleistungen und Technologien zu einer einzigen Plattform, die unsere Kunden mit den Lösungen und Erkenntnissen verbindet, die sie benötigen, um optimal aufgestellt zu sein. Unsere Leidenschaft für das Wohlergehen von Tieren und das der Menschen, die sie pflegen, motiviert das Covetrus-Team rund um den Globus, den Fortschritt in der Veterinärmedizin weiter voranzutreiben. Covetrus hat seinen Hauptsitz in Portland (Maine) und betreut mit mehr als 5.500 Mitarbeitern über 100.000 Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter covetrus.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, darunter Aussagen über unsere zukünftigen finanziellen und operativen Ergebnisse, einschließlich der Prognose für 2019, sowie andere Belange. Wir können in einigen Fällen Begriffe wie "prognostiziert", "glaubt", "potenziell", "fortsetzen", "voraussehen", "schätzt", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "kann", "könnte", "würde", "wahrscheinlich", "wird", "sollte" oder andere Wörter verwenden, die Unsicherheit im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse vermitteln, um auf solche zukunftsgerichteten Aussagen hinzuweisen. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, unter anderem Risiken im Zusammenhang mit unserem Führungswechsel, der Fähigkeit, betriebliche Abläufe und Mitarbeiter erfolgreich zu integrieren, der Fähigkeit, erwartete Gewinne und Synergien der Transaktionen zu realisieren, durch die Covetrus geschaffen wurde, den möglichen Auswirkungen der Vollendung der Transaktion auf die Beziehungen, einschließlich denen zu Mitarbeitern, Kunden und Wettbewerbern, der Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, der Fähigkeit, Leistungsziele zu erreichen, den Veränderungen auf Finanzmärkten sowie bei Zinssätzen und Wechselkursen, den Veränderungen auf unserem Markt, den Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten sowie den Auswirkungen des Brexits und den zusätzlich diskutierten Risiken und Faktoren, einschließlich derer, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem am 29. März 2019 mit dem Formular 10-K eingereichten Jahresbericht und dem Quartalsbericht, der mit dem Formular 10-Q für das am 30. September 2019 zu Ende gegangene Quartal eingereicht wurde, sowie in unseren anderen SEC-Einreichungen erläutert werden. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen und Erwartungen unseres Managementteams, und wir übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten, sei es als Folge neuer Informationen oder zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig. Anlegern wird dazu geraten, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191216005865/de/

Contacts:

Nicholas Jansen, Investor Relations

nicholas.jansen@covetrus.com?| (207) 550-8106

?

Kiní Schoop, Public Relations?

kini.schoop@covetrus.com?| (207)?550-8018