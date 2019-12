In den nächsten Jahren erreichen Tausende Windräder das Ende ihrer Lebensdauer. Und stellen das Land vor ein ernstes Problem: Für die Flügel gibt es bis heute kein funktionierendes Entsorgungssystem.

Die Grafik erinnert an das Höhenprofil einer Etappe der Tour de France: erst ein langes Flachstück mit ein paar Buckeln, ein knackiger Anstieg, eine Zwischenabfahrt und schließlich der große Berg vor dem Ziel. Sieht herausfordernd aus. Und das ist die Etappe auch - obwohl sie mit Rennrädern nichts zu tun hat. Die Linie zeigt: die Zahl der zur Entsorgung anstehenden Windräder im Laufe der Jahre.

2019 markiert darauf den Schluss des Flachstücks, das Ende der Gemütlichkeit oder "Risiken für Mensch und Umwelt", wie es das Umweltbundesamt ausdrückt.

In der ersten Hälfte der Zwanzigerjahre erreicht die erste Generation von Windkraftanlagen das Ende ihrer Lebensdauer. Große Teile der Bauten können gut wiederverwertet werden. Nicht so die Rotorblätter. Für den Betrieb müssen sie sehr belastbar sein und so leicht wie möglich. Zwei Materialien kombinieren diese Eigenschaften. Kunststoff, verstärkt mit Glasfasern (GFK) oder Carbon (CFK), Werkstoffe, auf die auch Flugzeugbauer und Automobilhersteller setzen.

Die Flügel der ersten Anlagen bestanden zumeist aus GFK, inzwischen kommt fast nur noch CFK zum Einsatz. Kunststoffe und Karbonfasern sind darin mit einem Harz verklebt. Für die Mischung gilt das Prinzip Rührei: So einfach es ist, die Bestandteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...