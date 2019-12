Ermutigende Vorgaben aus USA und Asien prophezeien dem Dax auch am Dienstag einen erfolgreichen Handelstag. Im Fokus stehen Geschäftszahlen von Ceconomy.

Auf den Märkten beider Seiten des Atlantiks mehren sich derzeit die Anzeichen auf eine Jahresendrally. In Frankfurt hat der Dax am Montag 0,9 Prozent höher bei 13.408 Punkten geschlossen und damit den Aufwärtstrend der Vorwoche bestätigt. Auch die Vorgaben aus den USA sind für den Handel am Dienstag bestens, an der Wall Street erreichten gleich mehrere Indizes Allzeithochs.

Der deutsche Leitindex ist selbst ist keine 200 Punkte mehr von seinem aktuellen Rekordstand entfernt. Vorbörslich tendiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen unverändert..

Zuletzt wurden die Börsen größtenteils von der Politik bestimmt. Sie reagierten auf Entspannungssignale im Handelsstreit und zumindest etwas mehr Klarheit im Brexit-Hickhack. In Großbritannien könnte die Auftaktsitzung des neu gewählten britischen Parlaments weitere Impulse liefern. Allerdings dürften hier organisatorische Punkte im Mittelpunkt stehen, bevor es in den kommenden Tagen mit dem EU-Austrittsvertrag ans Wesentliche geht. Ansonsten ist es bei den Terminen vorweihnachtlich ruhig.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie ermutigende Konjunkturdaten aus der Volksrepublik haben die Wall Street am Montag in Feierlaune versetzt. Zu Beginn der Woche vor Weihnachten markierten alle drei großen US-Indizes den dritten Tag in Folge Rekordstände. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher bei 28.235,89 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 8.814,23 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3.191,45 Stellen zu.

USA und China haben sich Ende vergangener Woche nach monatelangem Gezerre auf ein erstes Teilabkommen geeinigt. Die Amerikaner sagten zu, einige Zölle zu reduzieren, im Gegenzug kaufen die Chinesen mehr Waren unter anderem aus der US-Landwirtschaft.

2 - Handel in Asien

Auch in Asien haben Teileinigung und Wall-Street-Rekordstände die Börsen beflügelt. Der MSCI-Index für ...

