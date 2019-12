Biotest AG: Biotest richtet erstes internationales Symposium aus, um das Bewusstsein für Cytomegalievirus-Infektionen zu erhöhen DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Sonstiges Biotest AG: Biotest richtet erstes internationales Symposium aus, um das Bewusstsein für Cytomegalievirus-Infektionen zu erhöhen 17.12.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Biotest richtet erstes internationales Symposium aus, um das Bewusstsein für Cytomegalievirus-Infektionen zu erhöhen * Mehr als 125 Teilnehmer aus über 21 Ländern und 3 Kontinenten diskutierten über schwere Komplikationen einer Cytomegalievirus (CMV)-Infektion bei Organ- und Stammzelltransplantationen und über CMV-Infektionen bei schwangeren Frauen * Richtlinie zur Organtransplantation eröffnet neues Marktpotenzial für das CMV-Hyperimmunglobulin von Biotest * Biotest ist der einzige Anbieter von Hyperimmunglobulin gegen CMV außerhalb von Nordamerika und Australien Dreieich, 17. Dezember 2019. Die Biotest AG hat erfolgreich das erste internationale Symposium ausgerichtet, das spezifisch den Auswirkungen von CMV-Infektionen und ihrer Behandlung bei immunsupprimierten Patienten gewidmet war. Üblicherweise erhalten Patienten nach einer Organtransplantation eine Therapie zur Unterdrückung des Immunsystems, um eine Abstoßung des Organs zu verhindern. Dadurch kann eine CMV-Infektion bei diesen Patienten schwere Komplikationen verursachen. Eine der Möglichkeiten zur Prävention einer CMV-Infektion ist die Gabe von Hyperimmunglobulinen gegen CMV. Biotest ist einer von nur zwei Anbietern dieser Art von Anti-CMV-Therapien weltweit. Zusammen mit den wissenschaftlichen Koordinatoren, Prof. Juliàn de la Torre und Dr. Piedad Ussetti, veranstaltete Biotest ein zweitägiges Programm mit Präsentationen von internationalen Meinungsbildnern. Dabei wurde über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Möglichkeiten zur Prävention von CMV-Infektionen bei Patienten, die eine Organ- oder Stammzelltransplantation erhalten haben, sowie über CMV-Infektionen bei schwangeren Frauen diskutiert. Bei der Veranstaltung kamen Vertreter aus 21 Ländern und 3 Kontinenten für Diskussionen und Erfahrungsaustausch zusammen. Während des Treffens wurde ein großes Interesse an der Anwendung von CMV-Hyperimmunglobulinen zur Prävention von CMV-bedingten Komplikationen zum Ausdruck gebracht. Dr. Piedad Ussetti stellte neue Transplantationsrichtlinien vor, die sich auf die Anzahl an zukünftig verfügbaren Organen auswirken werden, so dass die Anzahl an Patienten ansteigen wird, die möglicherweise von CMV-bedingten Komplikationen betroffen sind. Auf dieser erfolgreichen ersten Veranstaltung aufbauend, wird Biotest die entstandene Dynamik nutzen, um das Bewusstsein für alle Behandlungsmöglichkeiten und die Anwendung von CMV-Hyperimmun-globulinen weiter zu stärken. Biotest hat kürzlich die Zulassung für 12 ausgewählte, attraktive europäische Märkte erhalten. Dadurch wird sich das Marktpotenzial weiter erhöhen und die Position von Biotest für dieses lebensrettende und margenstarke Produkt gestärkt. Durch die Ausrichtung des internationalen Symposiums möchte Biotest das Bewusstsein für die Gefahr schärfen, die von CMV-Infektionen bei immungeschwächten Patienten ausgeht. Über Cytotect(R) CP Cytotect(R) CP Biotest ist ein Cytomegalie-Virus (CMV)-spezifisches Hyperimmunglobulin-Präparat mit einem hohen Antikörper-Titer gegen CMV. Das Produkt ist zur Prophylaxe klinischer Manifestationen einer CMV-Infektion bei Patienten unter immunsuppressiver Therapie, insbesondere bei Transplantat Empfängern, zugelassen. Die gleichzeitige Gabe von geeigneten Virostatika sollte zur CMV-Prophylaxe in Betracht gezogen werden. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.800 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. 