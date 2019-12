S&P bestätigt hervorragendes AA-Rating der BLKB

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat das hervorragende AA-Rating Ausblick stabil für die BLKB bestätigt. Auch das Stand-alone-Rating (SACP) der BLKB, ohne Berücksichtigung der Staatsgarantie durch den Kanton Basel-Landschaft, wird von S&P unverändert mit A+ bewertet.

Liestal, 17. Dezember 2019

John Häfelfinger, CEO, kommentiert: «Das S&P-Rating bestätigt, dass wir weiterhin eine der am solidesten finanzierten Banken in der Schweiz und Europa sind. Von dieser Sicherheit profitieren sowohl unsere Kundinnen und Kunden als auch der Kanton als Eigentümer. Es ist das Resultat unserer zukunftsorientierten, auf Integrität, Innovation und Beratungsqualität ausgerichteten Strategie. Es ist vor allem aber auch das Verdienst unserer engagierten Mitarbeitenden.»

In ihrem Bericht betont S&P die gesunde Finanzlage der BLKB aufgrund der sehr guten Kapitalisierung und soliden Ertragslage der Bank. Die Ratingagentur streicht unter anderem die starke Marktstellung und die hohe Qualität der Kreditverpflichtungen insbesondere im Immobiliengeschäft hervor. Positiv erwähnt werden auch die strategischen Initiativen der BLKB in der Digitalisierung und Standardisierung, etwa bei Online-Immobilienkrediten und in der Online-Vermögensverwaltung.

