Isracann Biosciences Inc.: Isracann avanciert neue Partnerschaft in Israel mit einer sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindlichen Cannabis-Farm DGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Joint Venture/Expansion Isracann Biosciences Inc.: Isracann avanciert neue Partnerschaft in Israel mit einer sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindlichen Cannabis-Farm 17.12.2019 / 07:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Isracann avanciert neue Partnerschaft in Israel mit einer sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindlichen Cannabis-Farm Zweite Liegenschaft mit kurzem Zeitplan bis zur Produktion umfasst Anbauflächen, Genehmigungen und Infrastruktur VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 17. Dezember 2019. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) (das "Unternehmen") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den Export nach Europa zu werden. Das Unternehmen gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung für ein Joint Venture mit einer weiteren Farm-Liegenschaft unterzeichnet hat. Diese Liegenschaft umfasst einen Cannabisanbaubetrieb in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Dieser Betrieb liegt in einem landwirtschaftlichen Zentrum in der Nähe mehrerer lizenzierter Produzenten (LPs) westlich von Be'er Sheva, Israel (die Farm Be'er Sheva). Im Rahmen des Joint Ventures wird das Unternehmen den Ausbau des verbleibenden Gebäudes als Gegenleistung für eine wirtschaftliche Beteiligung an dem Projekt gemäß den israelischen Gesetzen ka[pitalisieren. Die Bedingungen des Joint Ventures werden nach Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung bekannt gegeben, vorbehaltlich der weiteren Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt), die vom Unternehmen an der Farm Be'er Sheva durchgeführt wird. Der Farm Be'er Sheva umfasst über 880.000 Quadratfuß Ackerland mit zwei kürzlich montierten Gewächshausstrukturen aus Stahl mit einer Grundfläche von fast 200.000 Quadratfuß. Die Anlage wird nach vollständigem Ausbau eine Steigerung der aktuellen potenziellen Produktionskapazität des Unternehmens um 100 % gegenüber der bestehenden Farm Nir Israel bieten. Die Farm Be'er Sheva verfügt ebenfalls über ungenutzte Landflächen mit dem Potenzial für eine Erweiterung der Anbaukapazität um das Vierfache. Die neue Anlage wurde gemäß den Produktionsstandards für Cannabis konzipiert und kann mit hochwertigen anwendungsspezifischen Polycarbonat-Verkleidungen versehen werden. Die Einrichtung verfügt über alle Bau- und Landnutzungsgenehmigungen sowie ein erfahrenes und sachkundiges Managementteam mit lokalem agronomischem Fachwissen, das mit den regionalen Cannabis-Betrieben vertraut ist. Darryl Jones, CEO von Isracann, informiert: "Unsere agronomischen Berater haben uns kürzlich auf dieses Unternehmen aufmerksam gemacht, und die wirtschaftlichen Gegebenheiten dieser Gelegenheit haben uns so beeindruckt, dass wir schnell handeln mussten, um diese Partnerschaft einzugehen. Die Anlage wird unsere bestehende Produktionsfläche erheblich erweitern und unseren Zeitplan für die Produktion um mehrere Monate vorrücken." Isracann hat schnell gehandelt, eine endgültige Vereinbarung auszuarbeiten, die dem Abschluss der kommerziellen Due Diligence unterliegt. Eine vorläufige Einschätzung des Agronomie-Teams von Isracann projiziert die Bepflanzung in vollem Umfang in der kommenden Frühjahrssaison 2020. Die ersten Produktionsprojektionen deuten auf einen Ertrag im ersten Jahr, der mit der projizierten Produktion der Farm Nir Israel des Unternehmens in Einklang steht. Matt Chatterton, Vice President Operations bei Isracann, besuchte kürzlich die Farm Be'er Sheva und sagte: "Wir haben verschiedene Möglichkeiten geprüft, um unsere Kommerzialisierungspläne zu beschleunigen. Basierend auf meiner Überprüfung der Liegenschaft bietet diese Farm die Möglichkeit, die Markteinführungszeit zu verkürzen. Die Grundlagen, einschließlich der Schlüsselgenehmigungen, sind bereits vorhanden, und die Basisinfrastruktur ist bereits vorhanden, was die Zeitplanung beschleunigt. Sobald wir unsere Due-Diligence-Arbeiten abgeschlossen haben, besteht der vorgeschlagene Plan darin, die technischen Arbeiten voranzutreiben, einschließlich der Fertigstellung des Gewächshauses und der gleichzeitigen Umsetzung einer Projektcharakterisierungsstrategie zur Vorbereitung der Bepflanzung. Es ist noch viel zu tun, aber unsere Arbeiten auf unserer Farm Nir Israel haben uns bereits regionale Geschäftsbeziehungen, erfahrene Berater und umfangreiche Vorbereitungen geliefert, die wir problemlos auf beide Standorte ausweiten und implementieren können. " "Die Region hat sich bereits als geeignet für eine qualitativ hochwertige Cannabisproduktion erwiesen", fährt CEO Jones fort. "Von signifikantem Interesse ist, dass sich der Farmbetreiber an der Vereinbarung beteiligen wird und ein sehr erfahrener Manager kostengünstiger landwirtschaftlicher Großbetriebe in der Region ist. Darüber hinaus bieten sich uns verschiedene unternehmerische und wirtschaftliche Vorteile, wenn wir unsere endgültige Vereinbarung abschließen. Die Möglichkeit, die Produktion so viel früher als erwartet zu erzielen, ist ein sehr attraktiver Bestandteil dieser strategischen Akquisition und spiegelt direkt unser Engagement für unsere Partner, Stakeholder und Aktionäre wider, während wir unsere Präsenz als führendes Unternehmen der Cannabisindustrie in Israel ausbauen." IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und President Über Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ISCNF) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com. Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 17.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 