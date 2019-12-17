FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.12.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.12.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.12.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJ
GOMA XFRA LU1481200217 BNPPE.-BA.E.GO.ILAM UECEO
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.12.2019.
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TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJ
GOMA XFRA LU1481200217 BNPPE.-BA.E.GO.ILAM UECEO