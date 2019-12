Wallisellen (ots) - In der Geschäftsleitung der Allianz Suisse wird es im nächsten Jahr zu einem Wechsel kommen. Martin Jara, Leiter Distribution, verlässt die Allianz Suisse und wird eine neue Herausforderung als CEO von Helvetia Schweiz annehmen. Bis seine Nachfolge geregelt ist, wird Severin Moser, CEO der Allianz Suisse, die Aufgaben per sofort ad interim übernehmen.Martin Jara war insgesamt 12 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen für die Allianz Suisse tätig, davon neun Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 2014 verantwortete er als Leiter des Ressorts Distribution die Vertriebsaktivitäten der Allianz Suisse. In dieser Zeit stärkte er den Aussendienst und trieb die alternativen Vertriebskanäle wie ELVIA, die Brokerbetreuung und das Kooperationsgeschäft weiter voran.«Wir bedauern seinen Weggang sehr. Gleichzeitig haben wir aber Verständnis, dass Martin Jara diese grosse Chance beim Schopfe packt und beglückwünschen ihn zu dieser verantwortungsvollen Position», sagt Severin Moser, CEO der Allianz Suisse.Kontakt:Hans-Peter NehmerTelefon: 058 358 88 01; E-Mail: hanspeter.nehmer@allianz.chBernd de WallTelefon: 058 358 84 14; E-Mail: bernd.dewall@allianz.chOriginal-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100838866