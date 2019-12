Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 128 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Autozulieferer und Rüstungskonzern sei gut aufgestellt, um in seiner Rüstungssparte besonders kräftig zu wachsen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das dürfte die Herausforderungen in der Automobilsparte mehr als wettmachen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-12-17/07:52

ISIN: DE0007030009