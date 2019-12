Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BAE Systems aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 605 auf 613 Pence angehoben. Nach nunmehr zwölf Monaten sei das Aufwärtspotenzial der Aktie des Rüstungsunternehmens inzwischen geschrumpft, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf das verbesserte Wachstum dank der ermutigenden Entwicklung im US-Geschäft und den damit einher gegangenen kräftigen Kursanstieg. Dies sei nun ausgereizt./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0002634946