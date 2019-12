Es ist ein komischer Begriff, dieses "meltup", aber man versteht sofort, was damit gemeint ist. Es ist das Gegenteil von "meltdown", was so viel heißt wie "Kollaps". Mit "meltup" meint man also eine Art Kollaps nach oben, ein völliger Vernichtungsschlag gegen das bärische Lager. Der erste Schritt dazu wurde am Montag getan.

