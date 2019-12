Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hella von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Autozulieferers sei ein Qualitätswert innerhalb der Aktien, die sie abdecke, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Scheinwerferhersteller dürfte im Verlauf des Zyklus deutlich stärker wachsen als die Branchenkollegen, sei zudem die Nummer eins beim Erwirtschaften von Barmitteln und habe außerdem die stärkste Bilanz./ck/la

