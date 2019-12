17.12.2019 - Und wieder ein Abschluss für CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029), einen von denen die notwendig waren, um im Q4 die Zahlen für 2019 "rund zu machen" gemäß der Prognose, die in Q3 einigen Anlegern noch wacklig erschien. Die Flut der Meldungen in den letzten Wochen spricht hier für die Gesamtzielerreichung der Gesellschaft. Die CORESTATE hat für einen großen US-amerikanischen Investor für Multi-Asset Alternative Investments (>100 Mrd. USD Assets under Management) eine Transaktion über eine attraktive Büroimmobilie in München Hallbergmoos strukturiert. Der Deal hat ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...