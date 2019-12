Die britische Investmentbank Barclays hat AMS von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 34 Franken gesenkt. Analyst Andrew Gardiner ist der Ansicht, dass die Übernahme des Lichttechnik-Spezialisten Osram in den nächsten drei Jahren nicht wertsteigernd wirkt. Dies schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des österreichischen Halbleiterkonzerns./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 15:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN AT0000A18XM4

AXC0049 2019-12-17/08:37